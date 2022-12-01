El Mundo: на авиабазе в Испании нашли пакет со взрывчаткой

Службы безопасности Испании обнаружили пакет со взрывчаткой на авиабазе в Торрехон-де-Ардосе.

«Конверт, похожий на те, которые были отправлены в среду в посольство Украины и в сарагосскую оружейную компанию Instalaza, прибыл рано утром в четверг на авиабазу Торрехон-де-Ардос (Мадрид)», — пишет TeleMadrid со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

По информации МВД, системы безопасности авиабазы ​​обнаружили подозрительный конверт между 03:00 и 04:00 и провели рентгеновский анализ.

«Было установлено, что он может содержать какой-то механизм внутри, о чём были уведомлены Гражданская гвардия и Национальная полиция», — пишет El Mundo.

30 ноября в посольстве Украины в Мадриде произошёл взрыв. Пострадал один сотрудник, он получил лёгкие ранения.

По имеющимся данным, сработало взрывное устройство, спрятанное в письме.

Как пишет Europa Press, Национальная судебная коллегия Испании будет рассматривать взрыв как теракт.