El Mundo: на авиабазе в Испании нашли пакет со взрывчаткой
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«Конверт, похожий на те, которые были отправлены в среду в посольство Украины и в сарагосскую оружейную компанию Instalaza, прибыл рано утром в четверг на авиабазу Торрехон-де-Ардос (Мадрид)», — пишет TeleMadrid со ссылкой на источники, близкие к расследованию.
По информации МВД, системы безопасности авиабазы обнаружили подозрительный конверт между 03:00 и 04:00 и провели рентгеновский анализ.
«Было установлено, что он может содержать какой-то механизм внутри, о чём были уведомлены Гражданская гвардия и Национальная полиция», — пишет El Mundo.
30 ноября в посольстве Украины в Мадриде произошёл взрыв. Пострадал один сотрудник, он получил лёгкие ранения.
По имеющимся данным, сработало взрывное устройство, спрятанное в письме.
Как пишет Europa Press, Национальная судебная коллегия Испании будет рассматривать взрыв как теракт.