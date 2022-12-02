Spiegel: Германия поставит Украине семь подлежавших утилизации ЗСУ Gepard

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Правительство ФРГ поставит Киеву весной после ремонта семь зенитных самоходных установок Gepard, которые изначально подлежали утилизации. Об этом пишет Der Spiegel.
Spiegel: Германия поставит Украине семь подлежавших утилизации ЗСУ Gepard
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В материале сказано, что немецкий кабмин надеется на скорую поставку боеприпасов. Отмечается, что на данный момент 35-миллиметровые снаряды в дефиците.

«Хотя их (снарядов. — RT) запасы всё ещё имеются во всём мире, большинство из них было произведено в Швейцарии. При этом правительство Швейцарии хочет сохранить нейтралитет и по этой причине не выдаёт лицензий на экспорт», — сообщает издание.

В начале ноября стало известно, что Швейцария отклонила запрос Германии о реэкспорте на Украину боеприпасов для зенитных установок Gepard.

Председатель Ассоциации бундесвера полковник Андре Вюстнер отмечал, что оружие из Германии на Украину передаётся из армейских запасов без возможности восполнения.

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