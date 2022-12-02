Блинкен: Байден против расширения конфликта на Украине и против войны с Россией
- AP
Как информирует РИА Новости, по словам Блинкена, США не хотят «войны с Россией, в особенности третьей мировой войны».
«Для Байдена необходимо избежать расширения конфликта на Украине... Мы хотим его завершить, но никак не расширить», — сказал госсекретарь.
Блинкен добавил, что Вашингтон хочет, чтобы «долгосрочный» мир на Украине был «не только на бумаге, но и на земле».
Ранее издание The Washington Post сообщило, что в Пентагоне заявили о рассмотрении плана расширения программы обучения ВС Украины.
Американский президент Джо Байден вместе с этим заявил о готовности вести с российским лидером Владимиром Путиным переговоры о завершении спецоперации на Украине, если Путин примет такое решение.