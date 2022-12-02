Блинкен: Байден против расширения конфликта на Украине и против войны с Россией

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Госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала France 2 заявил, что американский президент Джо Байден намерен избежать расширения конфликта на Украине.
Блинкен: Байден против расширения конфликта на Украине и против войны с Россией
  • AP

Как информирует РИА Новости, по словам Блинкена, США не хотят «войны с Россией, в особенности третьей мировой войны».

«Для Байдена необходимо избежать расширения конфликта на Украине... Мы хотим его завершить, но никак не расширить», — сказал госсекретарь.

Блинкен добавил, что Вашингтон хочет, чтобы «долгосрочный» мир на Украине был «не только на бумаге, но и на земле».

Ранее издание The Washington Post сообщило, что в Пентагоне заявили о рассмотрении плана расширения программы обучения ВС Украины.

Американский президент Джо Байден вместе с этим заявил о готовности вести с российским лидером Владимиром Путиным переговоры о завершении спецоперации на Украине, если Путин примет такое решение.

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