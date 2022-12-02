WP: Пентагон планирует расширить программу обучения украинской армии

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В Пентагоне рассматривают план расширения программы обучения Вооружённых сил Украины, сообщает издание The Washington Post.

«Министр обороны Ллойд Остин и другие высокопоставленные чиновники Пентагона рассматривают план по значительному расширению обучения украинских военных», — говорится в материале.

Как пишет издание со ссылкой на неназванных представителей Пентагона, для реализации плана намерены использовать средства, выделяемые Вашингтоном Киеву.

Газета пишет, что ВСУ собираются обучить проведению «изощрённых кампаний».

В сентябре сообщалось, что Великобритания увеличит продолжительность курса военной подготовки украинцев с трёх до пяти недель.

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