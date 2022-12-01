Макрон: развитие ситуации на Украине позволит найти подходящий момент для переговоров
- AP
- © Susan Walsh
Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом. Трансляцию вёл C-SPAN.
«Развитие ситуации в ближайшие недели и месяцы, а также выбор украинцев позволят нам сказать, какой момент будет подходящим для этого», — сказал он.
Также Макрон отметил, что Париж и Вашингтон не будут давить на Киев, чтобы украинские власти пошли на компромисс, который будет для них неприемлемым.
Кроме того, он заявил о намерении Франции и Соединённых Штатов продолжать оказывать военную помощь Киеву.
В свою очередь, Байден выразил готовность вести с Владимиром Путиным переговоры о завершении спецоперации на Украине, если российский лидер примет такое решение.