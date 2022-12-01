Макрон: развитие ситуации на Украине позволит найти подходящий момент для переговоров

Короткая ссылка
Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что развитие ситуации на Украине в ближайшие недели и месяцы позволит найти подходящий момент для переговоров.
Макрон: развитие ситуации на Украине позволит найти подходящий момент для переговоров
  • AP
  • © Susan Walsh

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом. Трансляцию вёл C-SPAN.

«Развитие ситуации в ближайшие недели и месяцы, а также выбор украинцев позволят нам сказать, какой момент будет подходящим для этого», — сказал он.

Также Макрон отметил, что Париж и Вашингтон не будут давить на Киев, чтобы украинские власти пошли на компромисс, который будет для них неприемлемым.

Кроме того, он заявил о намерении Франции и Соединённых Штатов продолжать оказывать военную помощь Киеву.

В свою очередь, Байден выразил готовность вести с Владимиром Путиным переговоры о завершении спецоперации на Украине, если российский лидер примет такое решение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить