Макрон: развитие ситуации на Украине позволит найти подходящий момент для переговоров

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что развитие ситуации на Украине в ближайшие недели и месяцы позволит найти подходящий момент для переговоров.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом. Трансляцию вёл C-SPAN.

«Развитие ситуации в ближайшие недели и месяцы, а также выбор украинцев позволят нам сказать, какой момент будет подходящим для этого», — сказал он.

Также Макрон отметил, что Париж и Вашингтон не будут давить на Киев, чтобы украинские власти пошли на компромисс, который будет для них неприемлемым.

Кроме того, он заявил о намерении Франции и Соединённых Штатов продолжать оказывать военную помощь Киеву.

В свою очередь, Байден выразил готовность вести с Владимиром Путиным переговоры о завершении спецоперации на Украине, если российский лидер примет такое решение.