Песков призвал сохранять в тишине тему возможного обмена заключёнными между Россией и США

Тема возможного обмена заключёнными между Россией и США должна быть непубличной. С таким мнением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы не говорим об этом и всех призываем молчать на эту тему», — приводит ТАСС его слова.

Песков добавил, что подобные вопросы могут обсуждаться только в тишине.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон и Москва продолжают вести переговоры по вопросу обмена заключёнными.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, спецканал с США по обмену заключёнными работает.