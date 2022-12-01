Песков призвал сохранять в тишине тему возможного обмена заключёнными между Россией и США

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Тема возможного обмена заключёнными между Россией и США должна быть непубличной. С таким мнением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков призвал сохранять в тишине тему возможного обмена заключёнными между Россией и США
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«Мы не говорим об этом и всех призываем молчать на эту тему», — приводит ТАСС его слова.

Песков добавил, что подобные вопросы могут обсуждаться только в тишине.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон и Москва продолжают вести переговоры по вопросу обмена заключёнными.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, спецканал с США по обмену заключёнными работает.

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