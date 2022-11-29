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Белый дом: США и Россия продолжают вести переговоры по обмену заключёнными

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Вашингтон и Москва продолжают вести переговоры по вопросу обмена заключёнными, США добиваются скорейшего освобождения своих граждан Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Мы продолжаем на постоянной основе вести переговоры с российскими должностными лицами об освобождении Бриттни и Уилана, пытаться вернуть их домой к их семьям, где они и должны быть», — передаёт его слова ТАСС.

Кирби добавил, что США хотят, чтобы их граждане вернулись домой «как можно быстрее», и намерены продолжать заниматься данной задачей.

Ранее временный поверенный в делах США в России Элизабет Руд сообщила, что Соединённые Штаты продолжают обсуждать по специальным каналам с Россией вопросы освобождения из тюрьмы Бриттни Грайнер и Пола Уилана

17 ноября адвокаты американской баскетболистки Бриттни Грайнер подтвердили, что она отбывает наказание по делу о контрабанде наркотиков в женской колонии в Мордовии.

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