Посольство: США по спецканалам обсуждают с Россией вопросы освобождения Грайнер и Уилана
- РИА Новости
«США по специальным каналам продолжают обсуждать с российскими властями вопрос освобождения Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Как мы уже говорили, США внесли на рассмотрение серьёзное предложение», — приводит РИА Новости её слова.
Руд добавила, что Россия на данный момент не дала серьёзного ответа на данное предложение.
«Я имею в виду ответ, который бы помог нам прийти к соглашению», — подчеркнула дипломат.