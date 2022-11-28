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Посольство: США по спецканалам обсуждают с Россией вопросы освобождения Грайнер и Уилана

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Соединённые Штаты продолжают обсуждать по специальным каналам с Россией вопросы освобождения из тюрьмы американских граждан Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Об этом сообщила временный поверенный в делах США в России Элизабет Руд.
Посольство: США по спецканалам обсуждают с Россией вопросы освобождения Грайнер и Уилана
  • РИА Новости

«США по специальным каналам продолжают обсуждать с российскими властями вопрос освобождения Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Как мы уже говорили, США внесли на рассмотрение серьёзное предложение», — приводит РИА Новости её слова.

Руд добавила, что Россия на данный момент не дала серьёзного ответа на данное предложение.

«Я имею в виду ответ, который бы помог нам прийти к соглашению», — подчеркнула дипломат.

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