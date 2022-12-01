Песков заявил, что ОБСЕ теряет свою эффективность

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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) теряет свою эффективность. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что ОБСЕ теряет свою эффективность
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«В силу той позиции, которую ОБСЕ занимает, автоматически организация теряет свою эффективность», — приводит ТАСС его слова.

Песков добавил, что это связано с «антагонистической позицией» по отношению к России.

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Запад изначально не хотел строить архитектуру безопасности с опорой на организацию.

По его словам, ЕС и НАТО привнесли конфронтационную модель отношений в ОБСЕ.

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