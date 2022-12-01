Лукашевич заявил об изначальном нежелании Запада строить архитектуру безопасности с опорой на ОБСЕ

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Запад изначально не хотел строить архитектуру безопасности с опорой на организацию.

Об этом он сказал, выступая на 29-м заседании СМИД ОБСЕ.

«Коллективный Запад» изначально не желал выстраивать архитектуру европейской безопасности с опорой на ОБСЕ, пытался полностью контролировать её. Были отвергнуты все предложения по реформированию, укреплению правоспособности, принятию устава», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, под лозунгом сохранения в ОБСЕ «пресловутой гибкости» организация на деле использовалась «для менторства и перекройки по западным лекалам стран».

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия больше не станет доверять Евросоюзу и Соединённым Штатам, при этом если их «одержимость собственным величием» пройдёт, то диалог будет строиться исключительно на справедливых условиях.