Лавров: Россия впредь не станет доверять Евросоюзу и Соединённым Штатам

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия больше не станет доверять Евросоюзу и Соединённым Штатам, при этом если их «одержимость собственным величием» пройдёт, то диалог будет строиться исключительно на справедливых условиях.

В настоящее время отношения с этими странами отсутствуют, однако Россия «никогда не закрывается», сообщил глава МИД на пресс-конференции по итогам встречи с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

«Скажу лишь только, что отныне и впредь ни американцам, ни Европейскому союзу мы верить не будем. Мы уже предпринимаем всё необходимое, чтобы не зависеть от них в критически важных отраслях для жизни государства, для нашего населения, нашей безопасности», — сказал Лавров.

Когда и если «одержимость собственным величием» Запада пройдёт и он обратится к России с каким-то предложением, Москва будет рассматривать эти предложения, но будет требовать равноправного диалога, при котором будет соблюдаться баланс интересов, «по справедливости», добавил министр.