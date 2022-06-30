Лавров: Россия впредь не станет доверять Евросоюзу и Соединённым Штатам

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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия больше не станет доверять Евросоюзу и Соединённым Штатам, при этом если их «одержимость собственным величием» пройдёт, то диалог будет строиться исключительно на справедливых условиях.
Лавров: Россия впредь не станет доверять Евросоюзу и Соединённым Штатам
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В настоящее время отношения с этими странами отсутствуют, однако Россия «никогда не закрывается», сообщил глава МИД на пресс-конференции по итогам встречи с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

«Скажу лишь только, что отныне и впредь ни американцам, ни Европейскому союзу мы верить не будем. Мы уже предпринимаем всё необходимое, чтобы не зависеть от них в критически важных отраслях для жизни государства, для нашего населения, нашей безопасности», — сказал Лавров.

Когда и если «одержимость собственным величием» Запада пройдёт и он обратится к России с каким-то предложением, Москва будет рассматривать эти предложения, но будет требовать равноправного диалога, при котором будет соблюдаться баланс интересов, «по справедливости», добавил министр.

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