Лукашевич: ЕС и НАТО привнесли конфронтационную модель отношений в ОБСЕ

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Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что ЕС и НАТО привнесли конфронтационную модель отношений в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Лукашевич: ЕС и НАТО привнесли конфронтационную модель отношений в ОБСЕ
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Об этом он сказал, выступая на 29-м заседании СМИД ОБСЕ.

«К сожалению, ЕС и НАТО привнесли конфронтационную модель отношений и в ОБСЕ. Пользуясь численным превосходством, Запад пытается осуществить своего рода «рейдерский» захват организации, приватизировать единственную оставшуюся региональную площадку для диалога», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил Лукашевич, стараниями ЕС создаются параллельные форматы типа «Европейского политического сообщества».

«В результате ещё больше подрывается ОБСЕ, фрагментируется пространство безопасности в Европе, создаются новые линии напряжения», — подчеркнул он.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что курс на безоглядное расширение НАТО обесценил значение ОБСЕ.

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