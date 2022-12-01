Подозрительная посылка поступила в посольство США в Мадриде
- AFP
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«В посольстве США в Мадриде перехвачен конверт со взрывчаткой. Источники в полиции подтверждают, что район оцеплен, активизирован антитеррористический протокол», — говорится в сообщении.
Ранее полиция Испании сообщила, что 24 ноября перехватила отправленный премьер-министру Испании Педро Санчесу конверт с «пиротехническим веществом».
Также СМИ сообщили, что службы безопасности Испании обнаружили пакет со взрывчаткой на авиабазе в Торрехон-де-Ардос.
Кроме того, такие же посылки прислали в Министерство обороны Испании, в посольство Украины в Мадриде и в оружейную компанию Instalaza.