Подозрительная посылка поступила в посольство США в Мадриде

Посылка, предположительно, со взрывчаткой обнаружена в посольстве США в Мадриде, здание оцеплено, сообщает La Sexta.

«В посольстве США в Мадриде перехвачен конверт со взрывчаткой. Источники в полиции подтверждают, что район оцеплен, активизирован антитеррористический протокол», — говорится в сообщении.

Ранее полиция Испании сообщила, что 24 ноября перехватила отправленный премьер-министру Испании Педро Санчесу конверт с «пиротехническим веществом».

Также СМИ сообщили, что службы безопасности Испании обнаружили пакет со взрывчаткой на авиабазе в Торрехон-де-Ардос.

Кроме того, такие же посылки прислали в Министерство обороны Испании, в посольство Украины в Мадриде и в оружейную компанию Instalaza.