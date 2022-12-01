Лавров: канал по обмену заключёнными с США работает
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Об этом он сказал во время пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.
«Для рассмотрения этой конкретной темы президенты ещё в июне 2021 года в Женеве договорились создать совсем другой канал, канал между специальными службами, он работает, и, надеюсь, какие-то результаты там будут достигнуты», — заявил Лавров.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон и Москва продолжают вести переговоры по вопросу обмена заключёнными.
Замглавы российского МИД Сергей Рябков отметил, что это придало бы положительный сигнал двусторонним отношениям.