Лавров: канал по обмену заключёнными с США работает

Спецканал с США по обмену заключёнными работает, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Об этом он сказал во время пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.

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«Для рассмотрения этой конкретной темы президенты ещё в июне 2021 года в Женеве договорились создать совсем другой канал, канал между специальными службами, он работает, и, надеюсь, какие-то результаты там будут достигнуты», — заявил Лавров.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон и Москва продолжают вести переговоры по вопросу обмена заключёнными.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков отметил, что это придало бы положительный сигнал двусторонним отношениям.