Лавров: канал по обмену заключёнными с США работает

Короткая ссылка
Спецканал с США по обмену заключёнными работает, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров: канал по обмену заключёнными с США работает
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

Об этом он сказал во время пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.

RT ведёт прямую трансляцию.

«Для рассмотрения этой конкретной темы президенты ещё в июне 2021 года в Женеве договорились создать совсем другой канал, канал между специальными службами, он работает, и, надеюсь, какие-то результаты там будут достигнуты», — заявил Лавров.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон и Москва продолжают вести переговоры по вопросу обмена заключёнными.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков отметил, что это придало бы положительный сигнал двусторонним отношениям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить