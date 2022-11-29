Рябков: обмен заключёнными с США послал бы положительный сигнал двусторонним отношениям

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Обмен заключенными между Россией и США послал бы положительный сигнал двусторонним отношениям, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
Рябков: обмен заключёнными с США послал бы положительный сигнал двусторонним отношениям
  • РИА Новости
  • © Алексей Витвицкий

«Если бы это произошло, это несомненно, во-первых, послало бы позитивный сигнал о том, что не все безнадёжно в российско-американских отношениях. Наверное, такой сигнал тоже сейчас был бы уместен, если его получится выработать. А во-вторых, показало бы, что тихая дипломатия даёт плоды», — приводит его слова Интерфакс.

Рябков отметил, что в настоящее время по вопросу обмена заключёнными не наблюдается динамики.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон и Москва продолжают вести переговоры по вопросу обмена заключёнными, США добиваются скорейшего освобождения своих граждан Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

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