Мюнхенская конференция по безопасности окончательно деградировала, а её организаторы боятся приглашать представителей России, чтобы не слышать правду, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

«Мюнхенская конференция по безопасности во главе с Хойсгеном, тупым и недальновидным клерком, полностью деградировала. Теперь они боятся приглашать русских, чтобы не услышать правду. Однако правда медленно просачивается к европейцам, которых подставили их собственные политические лидеры», — написал Медведев в Twitter на английском языке.

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген ранее заявил, что российские власти не приглашены на мероприятие, потому что организаторы не хотят давать представителям российских властей платформу для выражения их позиции.

В МИД России отметили, что у российской стороны пропал интерес к такому утратившему объективность форуму, как Мюнхенская конференция по безопасности.

В феврале пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что проблемы, обозначенные президентом России Владимиром Путиным в ходе выступления в Мюнхене в 2007 году, с течением времени только обострились.