МИД: Россия потеряла интерес к утратившей объективность Мюнхенской конференции

У российской стороны пропал интерес к такому утратившему объективность форуму, как Мюнхенская конференция по безопасности, заявили в МИД России.

Об этом информирует РИА Новости.

«Вынуждены с сожалением констатировать, что в последние годы Мюнхенская конференция превратилась в сугубо трансатлантический форум, утратила инклюзивность, объективность и равноудалённость к выступающим с её трибуны докладчикам», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что интерес российской стороны к этой конференции пропал.

В МИД подчеркнули, что делегация России не собиралась участвовать в Мюнхенской конференции, даже если бы её пригласили.

Ранее председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что российские власти не приглашены на Мюнхенскую конференцию по безопасности.