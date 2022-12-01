МИД: Россия потеряла интерес к утратившей объективность Мюнхенской конференции
- Legion-Media
Об этом информирует РИА Новости.
«Вынуждены с сожалением констатировать, что в последние годы Мюнхенская конференция превратилась в сугубо трансатлантический форум, утратила инклюзивность, объективность и равноудалённость к выступающим с её трибуны докладчикам», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что интерес российской стороны к этой конференции пропал.
В МИД подчеркнули, что делегация России не собиралась участвовать в Мюнхенской конференции, даже если бы её пригласили.
Ранее председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что российские власти не приглашены на Мюнхенскую конференцию по безопасности.