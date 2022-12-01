Политолог Бальбек: Европой управляют не европейцы, а Вашингтон

Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал обращение депутата Европарламента от Франции Жордана Барделлы к Еврокомиссии, в котором он отметил, что экономические санкции Запада против России негативно скажутся на жителях ЕС.

По мнению Бальбека, все обращения отдельных депутатов, которые выражают озабоченность о будущем объединённой Европы, это «работа на корзину».

«Европой управляют не европейцы, а Вашингтон», — заключил политолог.

Ранее Жордан Барделла направил в Еврокомиссию письмо в связи с вхождением зоны евро в рецессию.

По его мнению, введение ограничений против России в связи с конфликтом на Украине обоснованно, однако может иметь последствия.

11 ноября в ЕК заявили, что в конце года большинство стран ЕС вступят в рецессию. По прогнозам, экономика зоны евро будет сокращаться в IV квартале 2022 года и в I квартале 2023 года.