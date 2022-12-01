Политолог Бальбек: Европой управляют не европейцы, а Вашингтон
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По мнению Бальбека, все обращения отдельных депутатов, которые выражают озабоченность о будущем объединённой Европы, это «работа на корзину».
«Европой управляют не европейцы, а Вашингтон», — заключил политолог.
Ранее Жордан Барделла направил в Еврокомиссию письмо в связи с вхождением зоны евро в рецессию.
По его мнению, введение ограничений против России в связи с конфликтом на Украине обоснованно, однако может иметь последствия.
11 ноября в ЕК заявили, что в конце года большинство стран ЕС вступят в рецессию. По прогнозам, экономика зоны евро будет сокращаться в IV квартале 2022 года и в I квартале 2023 года.