Политолог Бальбек: Европой управляют не европейцы, а Вашингтон

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал обращение депутата Европарламента от Франции Жордана Барделлы к Еврокомиссии, в котором он отметил, что экономические санкции Запада против России негативно скажутся на жителях ЕС.
Политолог Бальбек: Европой управляют не европейцы, а Вашингтон
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

По мнению Бальбека, все обращения отдельных депутатов, которые выражают озабоченность о будущем объединённой Европы, это «работа на корзину».

«Европой управляют не европейцы, а Вашингтон», — заключил политолог.

Ранее Жордан Барделла направил в Еврокомиссию письмо в связи с вхождением зоны евро в рецессию. 

По его мнению, введение ограничений против России в связи с конфликтом на Украине обоснованно, однако может иметь последствия.

11 ноября в ЕК заявили, что в конце года большинство стран ЕС вступят в рецессию. По прогнозам, экономика зоны евро будет сокращаться в IV квартале 2022 года и в I квартале 2023 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить