Си Цзиньпин заявил о готовности Китая укреплять стратегическое взаимодействие с ЕС
- AP
- © Jack Taylor/Pool Photo
«Китай продолжит рассматривать и развивать отношения между Китаем и ЕС со стратегической и долгосрочной точек зрения, готов укреплять стратегическое взаимодействие и координацию с ЕС, чтобы способствовать устойчивому и долгосрочному развитию всеобъемлющего стратегического партнёрства между Китаем и ЕС», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель отметил, что политические различия между Евросоюзом и Китаем не должны мешать их взаимодействию.