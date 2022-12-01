Си Цзиньпин заявил о готовности Китая укреплять стратегическое взаимодействие с ЕС

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Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем заявил о готовности Китая укреплять стратегическое взаимодействие с ЕС.
Си Цзиньпин заявил о готовности Китая укреплять стратегическое взаимодействие с ЕС
  • AP
  • © Jack Taylor/Pool Photo

«Китай продолжит рассматривать и развивать отношения между Китаем и ЕС со стратегической и долгосрочной точек зрения, готов укреплять стратегическое взаимодействие и координацию с ЕС, чтобы способствовать устойчивому и долгосрочному развитию всеобъемлющего стратегического партнёрства между Китаем и ЕС», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель отметил, что политические различия между Евросоюзом и Китаем не должны мешать их взаимодействию.

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