Си Цзиньпин заявил о готовности Китая укреплять стратегическое взаимодействие с ЕС

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем заявил о готовности Китая укреплять стратегическое взаимодействие с ЕС.

«Китай продолжит рассматривать и развивать отношения между Китаем и ЕС со стратегической и долгосрочной точек зрения, готов укреплять стратегическое взаимодействие и координацию с ЕС, чтобы способствовать устойчивому и долгосрочному развитию всеобъемлющего стратегического партнёрства между Китаем и ЕС», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель отметил, что политические различия между Евросоюзом и Китаем не должны мешать их взаимодействию.