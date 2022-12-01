Постпред Ульянов назвал Россию, Китай и Иран новым «треугольником» в мировой дипломатии

Короткая ссылка
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал Тегеран, Пекин и Москву новым «треугольником» в международной дипломатии.
Постпред Ульянов назвал Россию, Китай и Иран новым «треугольником» в мировой дипломатии
  • Legion-Media

Он рассказал, что постпредства КНР, Ирана и России провели трёхсторонние консультации.

«Не похоже ли это на новый треугольник в многосторонней дипломатии — Китай, Иран и Россия?» — написал он в Twitter.

По словам Ульянова, этот формат может легко расшириться, потому что многие государства выступают за многополярность на международной арене.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с послом России в КНР Игорем Моргуловым заявил, что китайская и российская стороны не признают однополярную гегемонию.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что движение к многополярности стало главным вектором международной политики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить