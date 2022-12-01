Постпред Ульянов назвал Россию, Китай и Иран новым «треугольником» в мировой дипломатии

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал Тегеран, Пекин и Москву новым «треугольником» в международной дипломатии.

Он рассказал, что постпредства КНР, Ирана и России провели трёхсторонние консультации.

«Не похоже ли это на новый треугольник в многосторонней дипломатии — Китай, Иран и Россия?» — написал он в Twitter.

По словам Ульянова, этот формат может легко расшириться, потому что многие государства выступают за многополярность на международной арене.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с послом России в КНР Игорем Моргуловым заявил, что китайская и российская стороны не признают однополярную гегемонию.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что движение к многополярности стало главным вектором международной политики.