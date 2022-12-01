Постпред Ульянов назвал Россию, Китай и Иран новым «треугольником» в мировой дипломатии
- Legion-Media
Он рассказал, что постпредства КНР, Ирана и России провели трёхсторонние консультации.
«Не похоже ли это на новый треугольник в многосторонней дипломатии — Китай, Иран и Россия?» — написал он в Twitter.
По словам Ульянова, этот формат может легко расшириться, потому что многие государства выступают за многополярность на международной арене.
Ранее министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с послом России в КНР Игорем Моргуловым заявил, что китайская и российская стороны не признают однополярную гегемонию.
Российский лидер Владимир Путин отмечал, что движение к многополярности стало главным вектором международной политики.