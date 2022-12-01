Немецкий политик Пауль заявил о «критической точке» в обществе из-за украинских беженцев

Ситуация с украинскими беженцами приближает немецкое общество к «критической точке», заявил политик из федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия, лидер группы ХДС в муниципальном совете Фредерик Пауль.

По его словам, муниципалитеты в Германии испытывают проблемы из-за большого количества беженцев с Украины.

«Настроение раздражённое, и не исключено вскипание», — пишет Пауль в статье для издания Die Welt.

Он отметил, что зима на Украине может привести к ещё большему потоку беженцев.

«Я вижу, что мы движемся к критической точке в обществе, к пределу восприятия и солидарности», — добавил политик.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон выразил мнение, что Евросоюз ожидает новая волна украинских беженцев ближайшей зимой.

Также глава Бюро международной политики администрации польского президента Якуб Кумох заявил, что новый поток беженцев с Украины ожидается в Польше зимой.