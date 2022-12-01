Немецкий политик Пауль заявил о «критической точке» в обществе из-за украинских беженцев

Короткая ссылка
Ситуация с украинскими беженцами приближает немецкое общество к «критической точке», заявил политик из федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия, лидер группы ХДС в муниципальном совете Фредерик Пауль.

По его словам, муниципалитеты в Германии испытывают проблемы из-за большого количества беженцев с Украины.

«Настроение раздражённое, и не исключено вскипание», — пишет Пауль в статье для издания Die Welt.

Он отметил, что зима на Украине может привести к ещё большему потоку беженцев.

«Я вижу, что мы движемся к критической точке в обществе, к пределу восприятия и солидарности», — добавил политик.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон выразил мнение, что Евросоюз ожидает новая волна украинских беженцев ближайшей зимой.

Также глава Бюро международной политики администрации польского президента Якуб Кумох заявил, что новый поток беженцев с Украины ожидается в Польше зимой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить