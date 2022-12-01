Глава Пентагона: США против новой военной операции Турции в Сирии

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Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе телефонной беседы с министром обороны Турции Хулуси Акаром заявил, что Вашингтон выступает против новой турецкой военной операции в Сирии.

«Министр Остин призвал к деэскалации и передал, что Министерство обороны резко против новой военной операции Турции в Сирии», — говорится в сообщении на сайте американского военного ведомства.

Отмечается, что глава Пентагона выразил обеспокоенность в том числе по поводу недавних авиаударов, некоторые из которых несли угрозу американским военным.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие вооружённые силы провели воздушную операцию в Сирии и Северном Ираке.

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