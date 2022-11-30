Кандидат на пост посла США назвала своим приоритетом освобождение американцев из России

Кандидат на пост американского посла в России Линн Трейси назвала освобождение находящихся под стражей в России американцев своим приоритетом.

«Если я буду утверждена, положение граждан США, задержанных в России, будет одним из моих приоритетов», — цитирует её ТАСС.

По словам Трейси, она приложит максимум усилий для поддержки здоровья и благополучия каждого американца, задержанного в России.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон и Москва продолжают вести переговоры по вопросу обмена заключёнными.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков отметил, что это придало бы положительный сигнал двусторонним отношениям.