В Пентагоне подтвердили ликвидацию главаря «Исламского государства» аль-Кураши

Центральное командование ВС США подтвердило ликвидацию в Сирии главаря запрещённой в России террористической организации «Исламское государство»* Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Кураши.

«Гибель Абу аль-Хасана аль-Хашеми аль-Кураши в середине октября стала очередным ударом по ИГ. Эта операция была проведена Сирийской свободной армией», — приводит заявление РИА Новости.

Ранее стало известно, что аль-Кураши был ликвидирован в ходе боя. Подробности неизвестны.

11 ноября замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров заявил, что силы безопасности Сирии провели спецоперацию по нейтрализации связанных с ИГ* боевиков.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.