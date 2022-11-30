В Пентагоне подтвердили ликвидацию главаря «Исламского государства» аль-Кураши
«Гибель Абу аль-Хасана аль-Хашеми аль-Кураши в середине октября стала очередным ударом по ИГ. Эта операция была проведена Сирийской свободной армией», — приводит заявление РИА Новости.
Ранее стало известно, что аль-Кураши был ликвидирован в ходе боя. Подробности неизвестны.
11 ноября замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров заявил, что силы безопасности Сирии провели спецоперацию по нейтрализации связанных с ИГ* боевиков.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.