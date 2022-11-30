Al Arabiya: ликвидирован главарь «Исламского государства» аль-Кураши

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Ликвидирован главарь запрещённой в России террористической организации «Исламское государство»* Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши.
Al Arabiya: ликвидирован главарь «Исламского государства» аль-Кураши
  • AP

Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на представителя ИГ.

В сообщении говорится, что аль-Кураши был ликвидирован в ходе боя. Подробности не приводятся.

Также в ИГ заявили, что новым главарём организации стал Абу аль-Хусейн аль-Хусейни аль-Кураши.

11 ноября замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров заявил, что силы безопасности Сирии провели спецоперацию по нейтрализации связанных с ИГ* боевиков.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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