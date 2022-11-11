Сирийские силовики провели спецоперацию по нейтрализации боевиков
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«Подразделения государственной безопасности САР завершили специальную операцию... Проведена зачистка территории района, проверено более 300 зданий, уничтожено 24 боевика, арестовано 24, обнаружено и обезврежено шесть самодельных взрывных устройств», — цитирует его РИА Новости.
Ранее ВКС России сообщили об уничтожении около десятка террористов в сирийском Идлибе.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.