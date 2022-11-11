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Сирийские силовики провели спецоперацию по нейтрализации боевиков

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Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров заявил, что силы безопасности Сирии провели спецоперацию по нейтрализации связанных с ИГ* боевиков.
Сирийские силовики провели спецоперацию по нейтрализации боевиков
  • Gettyimages.ru

«Подразделения государственной безопасности САР завершили специальную операцию... Проведена зачистка территории района, проверено более 300 зданий, уничтожено 24 боевика, арестовано 24, обнаружено и обезврежено шесть самодельных взрывных устройств», — цитирует его РИА Новости.

Ранее ВКС России сообщили об уничтожении около десятка террористов в сирийском Идлибе.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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