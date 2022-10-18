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ВКС России сообщили об уничтожении около десятка террористов в сирийском Идлибе

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Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили склад боеприпасов, а также до десятка боевиков в сирийском Идлибе. Об этом сообщил врио заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии полковник Андрей Болдырев.
ВКС России сообщили об уничтожении около десятка террористов в сирийском Идлибе
  • AP

«17 октября ударами ВКС России в районе населённых пунктов Нахли и Кафер-Зиба провинции Идлиб уничтожены три артиллерийских орудия Д-30 калибра 122 мм, три зенитных орудия С-60, склад с боеприпасами и до десяти боевиков террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»*, причастных к обстрелу позиций сирийской армии», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее стало известно, что российские военные в сотрудничестве с сирийскими войсками уничтожили боевиков ИГ*, причастных к подрыву автобуса в провинции Дамаск. 

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайят Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация, признанная террористической решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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