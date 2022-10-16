Российские военные уничтожили боевиков ИГ, причастных к теракту в Сирии

Российские военные в сотрудничестве с сирийскими войсками уничтожили боевиков ИГ*, причастных к подрыву автобуса в провинции Дамаск. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров.

«Российской группировкой... проведена специальная операция по ликвидации боевиков ИГИЛ, причастных к совершению 13 октября террористического акта — подрыва автобуса с военнослужащими 4-й танковой дивизии ВС САР в населённом пункте Сабура провинции Дамаск», — приводит РИА Новости заявление. Егоров напомнил, что в результате теракта погибли 19 человек, ещё 22 пострадали. Также стало известно, что российские ВКС нанесли удары по лагерю подготовки боевиков на северо-западе Сирии, уничтожены до 100 террористов. * «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.