ЦПВС: Турция не участвует в совместном патрулировании в Сирии последние две недели

Короткая ссылка
Турция не принимает участия в совместном патрулировании в Сирии на протяжении последних двух недель. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров.
ЦПВС: Турция не участвует в совместном патрулировании в Сирии последние две недели
  • AP
  • © Baderkhan Ahmad

«На протяжении последних двух недель турецкая сторона не принимает участия в совместном патрулировании», — цитирует его РИА Новости.

Егоров добавил, что турецкая сторона не предоставляет России мотивированные причины отказа в совместном участии в патрулировании.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что уровень отношений России и Турции позволяет урегулировать разногласия по Сирии путём переговоров.

Спецпредставитель президента России по САР Александр Лаврентьев сообщил, что российская делегация пыталась убедить турецких коллег на встрече в Астане воздержаться от проведения операции в Сирии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить