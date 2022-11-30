ЦПВС: Турция не участвует в совместном патрулировании в Сирии последние две недели

Турция не принимает участия в совместном патрулировании в Сирии на протяжении последних двух недель. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров.

AP

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