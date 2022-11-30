ЦПВС: Турция не участвует в совместном патрулировании в Сирии последние две недели
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«На протяжении последних двух недель турецкая сторона не принимает участия в совместном патрулировании», — цитирует его РИА Новости.
Егоров добавил, что турецкая сторона не предоставляет России мотивированные причины отказа в совместном участии в патрулировании.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что уровень отношений России и Турции позволяет урегулировать разногласия по Сирии путём переговоров.
Спецпредставитель президента России по САР Александр Лаврентьев сообщил, что российская делегация пыталась убедить турецких коллег на встрече в Астане воздержаться от проведения операции в Сирии.