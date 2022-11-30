В США приняли законодательную инициативу для предотвращения забастовки железнодорожников

Палата представителей США выставила на голосование законодательную инициативу, направленную на то, чтобы не допустить в стране забастовки работников железнодорожного транспорта.

Об этом сообщает ТАСС.

Документ поддержали 290 законодателей, против выступили 137.

Инициатива предполагает одобрение предварительного соглашения между профсоюзами и работодателями, которое должно предотвратить забастовку.

По законам США, американский конгресс может навязать сторонам соглашение в случае, если это необходимо для предотвращения перебоев в работе железных дорог страны. Теперь инициативу должны рассмотреть сенаторы США.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на Белый дом сообщала, что американский президент Джо Байден считает забастовку работников железнодорожной отрасли недопустимой.