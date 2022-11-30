Трюдо не стал отвечать на вопрос о возможном применении канадского оружия по Крыму

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ушёл от ответа на вопрос о том, будет ли он себя «комфортно чувствовать», если Украина использует канадское оружие для ударов по Крыму.

«Мы работаем со всеми нашими союзниками. Речь идёт не о какой-либо отдельной стране, хотя у всех нас одинаковые красные линии... Мы ясно показываем, что Украина может и должна выиграть в конфликте», — цитирует его ТАСС.

В августе стало известно, что власти Канады выделят Украине $350 млн в виде кредита на закупку топлива.

Кроме того, министр обороны Канады Анита Ананд сообщила, что около 40 канадских военных уже приступили к обучению украинских сапёров на территории Польши.

В Кремле заявили, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.