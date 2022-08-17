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Власти Канады выделят Украине $350 млн кредита для закупки топлива

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Власти Канады выделят Украине $350 млн в виде кредита на закупку топлива, сообщило канадское правительство.
Власти Канады выделят Украине $350 млн кредита для закупки топлива
  • Gettyimages.ru

«Министр финансов Христя Фриланд объявила о выделении Украине кредита в размере $350 млн, чтобы поддержать закупку необходимого для зимнего периода топлива», — приводит текст заявления РИА Новости.

Отмечается, что кредит намерены выделить через Международный валютный фонд.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко предупредил жителей города, что в грядущем отопительном сезоне уровень температуры в домах может быть ниже нормы.

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