Дипломат Ермаков: настораживает, что США говорят о протестах в Иране, а не о СВПД

Директор департамента МИД России по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков отметил, что Москву настораживает, что в США говорят о протестах в Иране, а не о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

«Безусловно, настораживает, что наши американские коллеги, включая спецпредставителя США по Ирану Роберта Малли, в последнее время предпочитают больше высказываться на тему протестов и прав человека в Иране, а по СВПД стараются звучать как можно тише и неопределённее», — сказал он в интервью РИА Новости.

Ермаков также заявил, что нет никаких свидетельств о намерении Ирана заняться разработкой ядерного оружия.

Замглавы Пентагона по политическим делам Колин Каль отметил, что вопрос о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе утратил свою актуальность в ближнесрочной перспективе.