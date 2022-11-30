Дипломат Ермаков: настораживает, что США говорят о протестах в Иране, а не о СВПД

Короткая ссылка
Директор департамента МИД России по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков отметил, что Москву настораживает, что в США говорят о протестах в Иране, а не о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
Дипломат Ермаков: настораживает, что США говорят о протестах в Иране, а не о СВПД
  • Gettyimages.ru

«Безусловно, настораживает, что наши американские коллеги, включая спецпредставителя США по Ирану Роберта Малли, в последнее время предпочитают больше высказываться на тему протестов и прав человека в Иране, а по СВПД стараются звучать как можно тише и неопределённее», — сказал он в интервью РИА Новости.

Ермаков также заявил, что нет никаких свидетельств о намерении Ирана заняться разработкой ядерного оружия.

Замглавы Пентагона по политическим делам Колин Каль отметил, что вопрос о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе утратил свою актуальность в ближнесрочной перспективе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить