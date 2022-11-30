МИД России: нет никаких свидетельств, что Иран хочет заняться разработкой ядерного оружия

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Директор департамента МИД России по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков заявил, что нет никаких свидетельств о намерении Ирана заняться разработкой ядерного оружия.

По его словам, Тегеран был и остаётся «добросовестным участником» Договора о нераспространении ядерного оружия и заключение СВПД в 2015 году помогло окончательно снять все имевшиеся на тот момент у МАГАТЭ вопросы к государству.

«Нет никаких свидетельств, которые бы указывали на намерение Тегерана когда-либо пересмотреть своё участие в ДНЯО и заняться разработкой ядерного взрывного устройства», — цитирует Ермакова РИА Новости.

В конце сентября президент Ирана Ибрагим Раиси, выступая с трибуны 77-й сесии Генеральной ассамблеи ООН, заявил об отсутствии у Тегерана стремления создать или приобрести ядерное оружие.

22 ноября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден рассмотрит все возможные варианты действий против Ирана, чтобы не допустить получения государством ядерного заряда.

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