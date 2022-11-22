Кирби: Байден рассмотрит все варианты, чтобы Тегеран не получил ядерное оружие
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Так он прокомментировал сообщения о том, что Тегеран приступил к обогащению урана до 60% на одном из ядерных объектов страны.
«Мы намерены гарантировать, чтобы у нас были все варианты, доступные президенту, и они есть. Без сомнений, мы не изменили нашу позицию по поводу того, что мы не позволим Ирану достичь потенциала для создания ядерного оружия», — цитирует его ТАСС.
Ранее агентство ISNA сообщило, что Иран впервые нарастил обогащение урана до 60% на своём заводе в Фордо.
До этого глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что в США «не услышали ничего особенно позитивного» от Ирана в отношении перспектив переговоров по восстановлению СВПД.