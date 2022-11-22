Кирби: Байден рассмотрит все варианты, чтобы Тегеран не получил ядерное оружие

Президент США Джо Байден рассмотрит все возможные варианты действий против Ирана, чтобы не допустить получения государством ядерного заряда, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Так он прокомментировал сообщения о том, что Тегеран приступил к обогащению урана до 60% на одном из ядерных объектов страны.

«Мы намерены гарантировать, чтобы у нас были все варианты, доступные президенту, и они есть. Без сомнений, мы не изменили нашу позицию по поводу того, что мы не позволим Ирану достичь потенциала для создания ядерного оружия», — цитирует его ТАСС.

Ранее агентство ISNA сообщило, что Иран впервые нарастил обогащение урана до 60% на своём заводе в Фордо.

До этого глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что в США «не услышали ничего особенно позитивного» от Ирана в отношении перспектив переговоров по восстановлению СВПД.