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Кирби: Байден рассмотрит все варианты, чтобы Тегеран не получил ядерное оружие

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Президент США Джо Байден рассмотрит все возможные варианты действий против Ирана, чтобы не допустить получения государством ядерного заряда, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
Кирби: Байден рассмотрит все варианты, чтобы Тегеран не получил ядерное оружие
  • AP
  • © Manuel Balce Ceneta

Так он прокомментировал сообщения о том, что Тегеран приступил к обогащению урана до 60% на одном из ядерных объектов страны.

«Мы намерены гарантировать, чтобы у нас были все варианты, доступные президенту, и они есть. Без сомнений, мы не изменили нашу позицию по поводу того, что мы не позволим Ирану достичь потенциала для создания ядерного оружия», — цитирует его ТАСС.

Ранее агентство ISNA сообщило, что Иран впервые нарастил обогащение урана до 60% на своём заводе в Фордо.

До этого глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что в США «не услышали ничего особенно позитивного» от Ирана в отношении перспектив переговоров по восстановлению СВПД.

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