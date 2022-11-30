РБК: Турция в октябре сократила ввоз угля, нефти и газа из России

Турция в октябре снизила ввоз угля, нефти и газа из России на 25% к предыдущему месяцу в денежном выражении.

Как пишет РБК со ссылкой на данные Турецкого института статистики (Turkstat), ввоз в Турцию российского минерального топлива (уголь, нефть и нефтепродукты, природный газ) в октябре 2022 года составил $3,71 млрд.

В сентябре этот показатель был почти $5 млрд.

Между тем уточняется, что в годовом выражении поставки угля и углеводородов из России в Турцию в октябре увеличились в 2,9 раза (в октябре 2021 года было $1,28 млрд).

В начале ноября сообщалось, что Турция уже частично оплачивает поставки российского газа в рублях

Ранее глава отдела экономической политики турецкой партии «Родина» Хакан Топкурулу заявил, что торговля между Россией и Турцией в нацвалютах идёт полным ходом, и у США нет возможности вмешаться.