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Турция начала частично оплачивать поставки российского газа в рублях

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Турция уже частично оплачивает поставки российского газа в рублях, сообщил турецкий министр энергетики Фатих Дёнмез в эфире TRT Haber.
Турция начала частично оплачивать поставки российского газа в рублях
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Как вы знаете, было достигнуто соглашение (об оплате газа в рублях. — RT), частичная оплата уже началась. Намерены активизировать нашу работу в этом направлении», — цитирует министра РИА Новости.

Анкара и Москва ведут технические работы по вопросу торговли в национальных валютах, в том числе это касается энергетической сферы, отметил он.

В октябре глава отдела экономической политики турецкой партии «Родина» Хакан Топкурулу заявил, что торговля между Россией и Турцией в нацвалютах идёт полным ходом, и у США нет возможности вмешаться.

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