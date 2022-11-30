Си Цзиньпин выразил надежду на возобновление мирных переговоров Палестины и Израиля
- Legion-Media
«Китай надеется, что Палестина и Израиль как можно скорее возобновят мирные переговоры и вернут мирный процесс на Ближнем Востоке в нормальное русло», — приводит текст телеграммы РИА Новости.
Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай продолжит предоставлять Палестине гуманитарную помощь в целях содействия развитию палестинской экономики.
В октябре украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев официально попросит у Израиля незамедлительно поставить системы противовоздушной обороны.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что был шокирован тем, что Израиль так и не поставил Киеву вооружение, о котором просили украинские власти.