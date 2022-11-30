Си Цзиньпин выразил надежду на возобновление мирных переговоров Палестины и Израиля

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Пекин надеется, что Палестина и Израиль как можно скорее возобновят мирные переговоры, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телеграмме по случаю Международного дня солидарности с палестинским народом.
Си Цзиньпин выразил надежду на возобновление мирных переговоров Палестины и Израиля
  • Legion-Media

«Китай надеется, что Палестина и Израиль как можно скорее возобновят мирные переговоры и вернут мирный процесс на Ближнем Востоке в нормальное русло», — приводит текст телеграммы РИА Новости.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай продолжит предоставлять Палестине гуманитарную помощь в целях содействия развитию палестинской экономики.

В октябре украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев официально попросит у Израиля незамедлительно поставить системы противовоздушной обороны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что был шокирован тем, что Израиль так и не поставил Киеву вооружение, о котором просили украинские власти.

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