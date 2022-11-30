ООН призвала в 2023 году выделить рекордные $51,5 млрд на гуманитарные нужды

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ООН призывает выделить рекордную сумму в размере $51,5 млрд в 2023 году на гуманитарные нужды, сообщает Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.
ООН призвала в 2023 году выделить рекордные $51,5 млрд на гуманитарные нужды
  • Legion-Media

«Предполагаемая стоимость гуманитарной помощи в 2023 году составляет $51,5 млрд, что на 25% больше по сравнению с началом 2022 года», — приводит текст отчёта РИА Новости.

По данным организации, в 2023 году 339 млн человек в 68 странах будут нуждаться в помощи.

В сентябре американский лидер Джо Байден, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, объявил, что Соединённые Штаты выделят $2,9 млрд с целью поддержания продовольственной безопасности в мире.

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