Байден объявил о выделении $2,9 млрд на поддержание продовольственной безопасности в мире
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«Сегодня я объявляю о выделении ещё $2,9 млрд на обеспечение гуманитарной и продуктовой безопасности в этом году», — сказал президент США.
По его словам, в данный момент для около 193 млн человек затруднён доступ к продуктам питания.
Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что западные антироссийские санкции не дают России возможности безопасно перевести свои взносы во Всемирную продовольственную программу (ВПП) ООН.