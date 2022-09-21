Байден объявил о выделении $2,9 млрд на поддержание продовольственной безопасности в мире

Соединённые Штаты выделят $2,9 млрд с целью поддержания продовольственной безопасности в мире. Об этом заявил американский лидер Джо Байден, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

«Сегодня я объявляю о выделении ещё $2,9 млрд на обеспечение гуманитарной и продуктовой безопасности в этом году», — сказал президент США.

По его словам, в данный момент для около 193 млн человек затруднён доступ к продуктам питания.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что западные антироссийские санкции не дают России возможности безопасно перевести свои взносы во Всемирную продовольственную программу (ВПП) ООН.