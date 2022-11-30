WSJ: Макрон и другие европейские лидеры винят США в проблемах в экономике и энергокризисе

Президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры недовольны новой политикой Соединённых Штатов, которая, по их мнению, усугубляет экономические проблемы, вызванные военными действиями на Украине. Об этом пишет Wall Street Journal.

В материале отмечается, что европейские лидеры разочарованы тем, что они вынуждены всё больше полагаться на США в вопросах безопасности и экономической стабильности.

«Трансатлантические связи начинают ослабевать, поскольку президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры недовольны новой политикой США, которая, по их словам, усугубляет экономические проблемы, вызванные конфликтом на Украине», — сообщает издание.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Европа потеряла Москву как крупнейшего поставщика энергии.

Издание Global Times выразило мнение, что европейские члены НАТО уменьшат помощь Киеву из-за экономических проблем.