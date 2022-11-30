Белый дом: США будут добиваться укрепления позиций Украины перед переговорами с Россией
Он подчеркнул, что США не собираются «подталкивать и заставлять» президента Украины Владимира Зеленского садиться за стол переговоров.
«Мы намерены обеспечить продолжение нашей помощи его (Зеленского. — RT) вооружённым силам, чтобы они добивались успеха на поле боя», — цитирует Кирби ТАСС.
Он пояснил, что когда Зеленский будет способен и готов сесть за стол переговоров, он сможет вести их с «позиции силы».
«Именно на этом мы и намерены сосредоточиться», — подчеркнул политик.
Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что если НАТО поставит «киевским фанатикам» комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью армии России.
Директор департамента МИД России по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков заявил, что «квазигражданские» спутники, которые Запад использует для поддержки операций ВСУ в конфликте, могут стать законной целью российской армии.