Вашингтон намерен добиваться того, чтобы Киев мог начать переговоры с Москвой с позиции силы, заявил в интервью телеканалу NBC координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он подчеркнул, что США не собираются «подталкивать и заставлять» президента Украины Владимира Зеленского садиться за стол переговоров.

«Мы намерены обеспечить продолжение нашей помощи его (Зеленского. — RT) вооружённым силам, чтобы они добивались успеха на поле боя», — цитирует Кирби ТАСС.

Он пояснил, что когда Зеленский будет способен и готов сесть за стол переговоров, он сможет вести их с «позиции силы».

«Именно на этом мы и намерены сосредоточиться», — подчеркнул политик.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что если НАТО поставит «киевским фанатикам» комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью армии России.

Директор департамента МИД России по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков заявил, что «квазигражданские» спутники, которые Запад использует для поддержки операций ВСУ в конфликте, могут стать законной целью российской армии.