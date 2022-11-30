МИД: используемые Киевом квазигражданские спутники могут стать законной целью России
По его словам, Запад активно использует потенциал гражданской космической инфраструктуры в целях поддержки операций украинских военных.
Ермаков подчеркнул, что «провокационное применение» гражданских спутников «вызывает вопросы в контексте Договора о космосе», который предполагает их исключительно мирное использование.
«Подобная квазигражданская инфраструктура в случае её использования в военных действиях против России вполне логично может стать законной целью для ответного поражения», — сказал дипломат.
Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что если НАТО поставит «киевским фанатикам» комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью армии России.