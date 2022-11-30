МИД: используемые Киевом квазигражданские спутники могут стать законной целью России

Директор департамента МИД России по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков заявил, что «квазигражданские» спутники, которые Запад использует для поддержки операций ВСУ в конфликте, могут стать законной целью российской армии.

По его словам, Запад активно использует потенциал гражданской космической инфраструктуры в целях поддержки операций украинских военных.

Ермаков подчеркнул, что «провокационное применение» гражданских спутников «вызывает вопросы в контексте Договора о космосе», который предполагает их исключительно мирное использование.

«Подобная квазигражданская инфраструктура в случае её использования в военных действиях против России вполне логично может стать законной целью для ответного поражения», — сказал дипломат.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что если НАТО поставит «киевским фанатикам» комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью армии России.