Северный Рейн-Вестфалия в Германии ввёл режим ЧП на фоне энергокризиса

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Северный Рейн-Вестфалия в Германии ввёл режим чрезвычайного положения из-за энергетического кризиса. Об этом сообщили в телерадиовещательной компании WDR.

В материале сказано, что администрация региона собирается взять на себя новые долговые обязательства в размере €5 млрд для борьбы с энергокризисом.

Также уточняется, что глава Министерства финансов региона Маркус Оптендренк планировал направить на борьбу с энергокризисом €3,5 млрд, ранее взятых кредитов из госфонда, предназначавшихся для поддержки в связи с COVID-19. 

26 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала ТВЦ заявила, что европейские лидеры сами подтолкнули ЕС к энергетическому кризису.

28 ноября обозреватель издания Spiegel Тим Нойман рассказал о недовольстве немецких депутатов относительно холода в кабинетах бундестага из-за экономии энергии.

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