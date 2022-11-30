FP: США затягивают конфликт на Украине из страха согласиться на компромисс с Россией

Соединённые Штаты вынуждены выбирать между новыми поставками вооружения Киеву и риском эскалации отношений с Москвой. Об этом пишет издание Foreign Policy.

В материале сказано, что некоторые американские чиновники признают, что победа Киева маловероятна, и говорят о том, что в итоге придётся пойти на сделку с Россией.

«Администрация Байдена вскоре может оказаться в затруднительном положении. С одной стороны, она публично выступила за победу в конфликте на Украине... весь американский ВПК помогает киевским властям, чем только может. С другой стороны, администрация также осознает риски эскалации и не хочет ввязываться в конфликт с Россией», — пишет автор.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «единственным путём к миру» на Украине являются постоянные поставки оружия украинской армии.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страны НАТО едины во мнении, что альянс не должен стать стороной конфликта на Украине и не должен втягиваться в военную конфронтацию с Россией.