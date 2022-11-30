FP: США затягивают конфликт на Украине из страха согласиться на компромисс с Россией

Короткая ссылка
Соединённые Штаты вынуждены выбирать между новыми поставками вооружения Киеву и риском эскалации отношений с Москвой. Об этом пишет издание Foreign Policy.

В материале сказано, что некоторые американские чиновники признают, что победа Киева маловероятна, и говорят о том, что в итоге придётся пойти на сделку с Россией.

«Администрация Байдена вскоре может оказаться в затруднительном положении. С одной стороны, она публично выступила за победу в конфликте на Украине... весь американский ВПК помогает киевским властям, чем только может. С другой стороны, администрация также осознает риски эскалации и не хочет ввязываться в конфликт с Россией», — пишет автор.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «единственным путём к миру» на Украине являются постоянные поставки оружия украинской армии.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страны НАТО едины во мнении, что альянс не должен стать стороной конфликта на Украине и не должен втягиваться в военную конфронтацию с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить