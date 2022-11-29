Шольц надеется, что в энергоснабжении Германии будут участвовать многие страны

Канцлер Германии Олаф Шольц надеется, что как можно больше стран будут обеспечивать энергоснабжение страны в будущем.

«Мы постепенно побеспокоимся о том, чтобы у нас было очень много разных стран, которые будут обеспечивать наше энергоснабжение», — сказал он на пресс-конференции в Берлине.

Германия рассчитывает на поставки из стран Западной Европы и заключение сделок с «новыми партнёрами» после создания инфраструктуры на побережье Северного и Балтийского морей, отметил канцлер.

Он также порадовался подписанию соглашения с Катаром о поставках СПГ.

«Так что я твёрдо убежден в том, что это является новым важным кирпичиком в доме, который мы уже в значительной степени построили», — цитирует Шольца ТАСС.

По данным Катарского информационного агентства, компания Qatar Energy подписала долгосрочный контракт с американской ConocoPhillips на поставки СПГ в Германию с 2026 года. Предполагается, что в ФРГ будет поставлено около 2 млн тонн СПГ.

Посол России в Германии Сергей Нечаев отмечал, что Берлин был главным выгодоприобретателем от поставок дешёвого российского газа по долгосрочным контрактам.