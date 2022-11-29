Небензя: Запад продолжает разграбление природных ресурсов Сирии

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации, заявил, что Запад продолжает разграбление природных ресурсов Сирии.
Небензя: Запад продолжает разграбление природных ресурсов Сирии
  • Gettyimages.ru
  • © Michael M. Santiago

«Так называемые борцы с терроризмом не прекращают разграблять природные ресурсы Сирии... Только в прошлом месяце при помощи американских военных из Сирии в Ирак было вывезено свыше 160 грузовиков с нефтью и пшеницей. При этом из года в год в течение более 10 лет ООН удаётся собрать в лучшем случае половину средств, запрашиваемых на реализацию гуманитарного плана для этой страны. Так, и сейчас на конец ноября получено только 44%», — цитирует его ТАСС.

Небензя отметил, что в стране на фоне разграбления Западом фиксируется новый антирекорд по дефициту продовольствия. С ним сталкиваются уже 12 млн человек, а ещё примерно 2 млн рискуют столкнуться с ним вскоре. К данной ситуации приводят односторонние санкции при хроническом недостатке финансирования гуманитарного плана ООН для Сирии.

«В рамках которого на проекты в области раннего восстановления подавляющая часть средств под диктовку западных доноров идёт на территории, неподконтрольные Дамаску, где проживает меньше трети населения страны», — подчеркнул он.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что Запад нуждается в войнах для сохранения своей гегемонии.

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