Небензя: Запад продолжает разграбление природных ресурсов Сирии

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации, заявил, что Запад продолжает разграбление природных ресурсов Сирии.

«Так называемые борцы с терроризмом не прекращают разграблять природные ресурсы Сирии... Только в прошлом месяце при помощи американских военных из Сирии в Ирак было вывезено свыше 160 грузовиков с нефтью и пшеницей. При этом из года в год в течение более 10 лет ООН удаётся собрать в лучшем случае половину средств, запрашиваемых на реализацию гуманитарного плана для этой страны. Так, и сейчас на конец ноября получено только 44%», — цитирует его ТАСС.

Небензя отметил, что в стране на фоне разграбления Западом фиксируется новый антирекорд по дефициту продовольствия. С ним сталкиваются уже 12 млн человек, а ещё примерно 2 млн рискуют столкнуться с ним вскоре. К данной ситуации приводят односторонние санкции при хроническом недостатке финансирования гуманитарного плана ООН для Сирии.

«В рамках которого на проекты в области раннего восстановления подавляющая часть средств под диктовку западных доноров идёт на территории, неподконтрольные Дамаску, где проживает меньше трети населения страны», — подчеркнул он.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что Запад нуждается в войнах для сохранения своей гегемонии.