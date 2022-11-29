Захарова: Россия ожидает, что США будут содействовать встрече по ДСНВ в 2023 году

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила: Москва ожидает, что США будут предпринимать добросовестные усилия для проведения встречи по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) в 2023 году.
Захарова: Россия ожидает, что США будут содействовать встрече по ДСНВ в 2023 году
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба МИД РФ

Об этом она написала в своём Telegram-канале.

«Ожидаем от США добросовестных усилий по созданию условий для проведения сессии двусторонней консультативной комиссии в 2023 году и возвращения к полноформатному выполнению всех положений ДСНВ», — заявила она. 

Также Захарова заявила, что решение о переносе заседания консультативной комиссии по Договору об СНВ принято с учётом крайне негативной ситуации в отношениях России и Соединённых Штатов.

28 ноября стало известно, что сессия российско-американской консультативной комиссии по Договору о СНВ, ранее запланированная на 29 ноября — 6 декабря, не состоится в эти даты и будет проведена позднее.

Замглавы МИД Сергей Рябков пояснил, что американские коллеги по ряду направлений демонстрировали нежелание воспринимать сигналы России и считаться с её приоритетами.

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