Захарова: Россия ожидает, что США будут содействовать встрече по ДСНВ в 2023 году
- РИА Новости
- © Пресс-служба МИД РФ
Об этом она написала в своём Telegram-канале.
«Ожидаем от США добросовестных усилий по созданию условий для проведения сессии двусторонней консультативной комиссии в 2023 году и возвращения к полноформатному выполнению всех положений ДСНВ», — заявила она.
Также Захарова заявила, что решение о переносе заседания консультативной комиссии по Договору об СНВ принято с учётом крайне негативной ситуации в отношениях России и Соединённых Штатов.
28 ноября стало известно, что сессия российско-американской консультативной комиссии по Договору о СНВ, ранее запланированная на 29 ноября — 6 декабря, не состоится в эти даты и будет проведена позднее.
Замглавы МИД Сергей Рябков пояснил, что американские коллеги по ряду направлений демонстрировали нежелание воспринимать сигналы России и считаться с её приоритетами.