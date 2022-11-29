Венгрия назвала соблюдение прав венгров в Закарпатье условием созыва комиссии НАТО—Украина

Венгрия не допустит созыва комиссии НАТО—Украина, пока не будут восстановлены права этнических венгров в Закарпатье, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Мы много лет назад дали понять, что, пока Украина не вернёт закарпатским венграм их права, мы не будем способствовать созыву этого органа», — написал Сийярто в Facebook*.

В июле Сийярто заявил, что у Венгрии есть сценарий защиты 150 тыс. венгров в Закарпатье. По его словам, подготовлены сценарии «военной чрезвычайной ситуации».

В 2021 году венгерский министр заявил, что Будапешт выступает против нарушения прав национальных меньшинств на Украине, в том числе проживающих в Закарпатье этнических венгров.

По его словам, в Закарпатье «всё чаще и чаще нарушается право венгерского нацменьшинства на обучение на родном языке».

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