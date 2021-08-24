Глава МИД Венгрии предостерёг от нарушения прав нацменьшинств на Украине

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что Будапешт выступает против нарушения прав национальных меньшинств на Украине, в том числе проживающих в Закарпатье этнических венгров.
Глава МИД Венгрии предостерёг от нарушения прав нацменьшинств на Украине
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«Мы считаем, что нельзя нарушать интересы национальных меньшинств. Мы, к сожалению, видим, что Украина нарушает законы и положения различных соглашений», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что в Закарпатье «всё чаще и чаще нарушается право венгерского нацменьшинства на обучение на родном языке».

«Мы требовали и просили украинскую сторону прекратить эту политику. Тем не менее пока необходимые меры не были приняты, поэтому я очень благодарен, что есть партнёры, с которыми мы можем обсудить эти вопросы и настаивать на нашей позиции», — добавил Сийярто.

В начале 2021 года Венгрия предложила Украине создать рабочую группу по закону о языке.

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